Dopo la brutta figura fatta dai rossoneri in Europa League contro il Benfica, con il match perso 2-0, il Milan di Ruben Amorim è chiamato a riscattarsi. Domenica sera alle ore 20:45 servirà, infatti, una bellissima prestazione contro il Lecce, mirata proprio a scacciare via le forti critiche cadute addosso all'allenatore.

Milan, le parole di Jeda

"Mi sembra che ora il tecnico stia andando in difficoltà, invece di mettere gli uomini giusti in campo. Forse si potrebbe anche cambiare modulo per valorizzare gli elementi che ha a disposizione."

Intervenuto ai microfoni di, l'ex calciatore di Serie A, ospitato come opinionista, ha voluto riservare alcune parole alla squadra rossonera. Secondo quanto riferito da Jeda, il tecnico lusitano sembrerebbe essere andato in difficoltà, facendo varie volte errori di formazione, invitando al tecnico a cambiare modulo, cercando di valorizzare al meglio le proprie pedine.

Successivamente, Jeda ha voluto lanciare una vera e propria frecciatina al portoghese, riferendo che, secondo lui, si starebbe preoccupando un po' troppo delle critiche verso i suoi confronti, invitandolo solamente a fare l'allenatore. Inoltre, l'ex calciatore si è detto interdetto di tutti i cambiamenti fatti di volta in volta: secondo Jeda, l'idea migliore sarebbe quella di scegliere una formazione tipo e inserire man mano diversi elementi, senza andare a destabilizzare il tutto.

"Mi sembra che il portoghese si stia preoccupando un po' troppo delle critiche e dovrebbe solo pensare ad allenare. Non capisco quale sia il senso di così tanti cambiamenti ogni volta. Ora bisognerebbe battezzare una formazione tipo per poi far inserire anche gli altri in un contesto di coralità"