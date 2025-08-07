Milan, Jashari: “E’ fantastico fare parte di un club straordinario”

"E' bellissimo essere qui dopo le ultime settimane. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra. Voglio riportare il Milan dove merita: vincere le partite, i titoli, per questo darò tutto". Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV': le sue caratteristiche, la voglia di Milan e non solo. Le sue parole.
Jashari: "Darò tutto per fare tornare il Milan grande"—
Che sensazioni provi a indossare la maglia del Milan? "E' difficile spiegarlo con le parole. E' una bellissima sensazione. E' fantastico fare parte di un club straordinario. Voglio dare la mia parte e riportarla dove merita. Darò tutto per fare tornare il Milan grande".
Grande entusiasmo per Jashari.
