Milan, Jashari: “E’ fantastico fare parte di un club straordinario”

"E' bellissimo essere qui dopo le ultime settimane. Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra. Voglio riportare il Milan dove merita: vincere le partite, i titoli, per questo darò tutto". Ardon Jashari, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV': le sue caratteristiche, la voglia di Milan e non solo. Le sue parole.