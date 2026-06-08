Milan, Jashari e l’aneddoto sul numero di maglia legato a Luka Modric

L'analisi di PM: le difficoltà dell'esordio e l'investimento del Milan—
L'annata d'esordio di Ardon Jashari è comprensibile: il centrocampista è stato pagato più di 30 milioni dal Bruges e ha avuto bisogno di tanto tempo per abituarsi al calcio della Serie A. L'infortunio alla gamba di certo non ha aiutato e anche il ruolo non è sembrato quello più adatto per lo svizzero.
Il possibile rilancio tattico con Glasner—
Con il possibile arrivo di Glasner, Jashari potrebbe essere rivalutato fin da subito:
La strategia societaria e la vetrina dei Mondiali 2026—
Quel che è certo è che il Milan non deve precipitarsi con le scelte sul mercato: basta mandare via un investimento dopo una sola stagione deludente. Non è così che si sostiene un colpo di mercato.
La convocazione per i Mondiali 2026 è molto importante anche per il Milan: se dovesse giocare minuti importanti, Jashari prenderebbe confidenza e tornerebbe in rossonero carico a mille per la nuova stagione, con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza.
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