Milan, Jashari e l’aneddoto sul numero di maglia legato a Luka Modric

Ardon Jashari ha chiuso una stagione non entusiasmante con il Milan: lo svizzero si è fermato subito per la frattura alla gamba e poi non ha trovato più spazio, chiuso da Modric a centrocampo. Sì, perché Massimiliano Allegri lo vedeva come mediano davanti alla difesa, il ruolo che ha giocato in tutta la stagione l'ex centrocampista del Real Madrid. Jashari è stato comunque convocato dalla Svizzera per i Mondiali 2026 e ha parlato del perché ha scelto la numero 14 come maglia in nazionale. Ecco le parole riprese dalla testata SRF Sport.