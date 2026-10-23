Amorim e lo sfogo di Jashari dopo il crollo del Milan: "L'Europa League va affrontata con serietà"

Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

Bournemouth-Milan 3-0, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027: i rossoneri escono sconfitti con un 3-0 secco. Al momento il Diavolo ha solo tre punti in tre partite europee e dovrà cercare di rialzarsi per centrare la qualificazione alla prossima fase. Alcuni protagonisti hanno parlato dopo la gara a 'Milan TV'.

Le dichiarazioni di Ruben Amorim nel post-partita

"Ovviamente, il rigore all'inizio e poi l'espulsione hanno ucciso la partita. Però mi è piaciuto il modo in cui abbiamo difeso in dieci uomini: abbiamo cercato di spingere in avanti e di prenderci dei rischi nel finale, poi abbiamo subito il terzo gol che ha chiuso definitivamente i giochi. Dobbiamo evitare questo tipo di errori. Abbiamo bisogno di rimanere sempre in undici giocatori in campo, perché in undici possiamo cambiare qualsiasi partita, mentre oggi non era la nostra serata. Ora dobbiamo tornare a Milanello per preparare la prossima gara e concentrarci su quella. Quando vinci non hai tempo di pensarci troppo, quando perdi devi andare avanti; tuttavia, dobbiamo analizzare alcuni dettagli di questa partita che ci aiuteranno a non ripetere certi sbagli".

Lo sfogo di Jashari: "Serve più serietà in Europa"

"Questa è una competizione completamente diversa, ma finora su tre partite ne abbiamo perse due: dobbiamo affrontare l'Europa League con la stessa serietà con cui affrontiamo il campionato. È stata davvero una partita dura fin dal primo secondo, ma penso che in gare di questo tipo dobbiamo essere più pronti fin dall'inizio, affrontando la sfida come una battaglia, soprattutto nei duelli, per poi riuscire a fare il nostro gioco. Oggi non ci siamo riusciti, e poi ovviamente abbiamo subito un primo rigore molto sfortunato, arrivato a sorpresa per tutti, compresi i giocatori in campo. Dopo il cartellino rosso, giocare in trasferta contro un avversario di questo tipo, che fa della grinta la sua força, è diventato ancora più complicato ed è stato difficile esprimere il nostro calcio".

Pavlović guarda avanti: "Adesso concentrati sui prossimi match"

"L'inizio della partita non è andato bene: dopo i due rigori e un uomo in meno è difficile. Adesso dobbiamo essere concentrati sulle prossime partite. Stasera non è andata bene, niente da dire. Dobbiamo dimenticare tutto e dobbiamo essere concentrati per la prossima gara".