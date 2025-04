Milan-Inter, Tomori: “Vogliamo vincere, la semifinale è fondamentale per noi”

La partita di dopodomani non sarà come tutte le altre. Il derby della Madonnina, infatti, mette in palio un posto per la finale di Coppa Italia e vedrà Milan e Inter lottare fino all'ultimo respiro, in novanta minuti (o più, in caso di supplementari). In vista della stracittadina, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, parlando della sfida che attende i suoi.