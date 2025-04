Milan, Conceicao si difende ma i numeri parlano chiaro: media peggiore di Fonseca

La media punti di Paulo Fonseca, infatti, si assestava sull'1,60, mentre quella di Conceicao è ferma a 1,50. Troppi gli scivoloni, troppi gli errori tattici, così il futuro del tecnico portoghese appare ormai segnato, anche qualora portasse a casa la Coppa Italia. L'ex tecnico del Porto diventa dunque l'ennesimo sbaglio di una stagione all'insegna dell'improvvisazione. Conceicao ha accettato l'offerta del Milan per mettersi in gioco, per provare a risolvere una situazione che, purtroppo, non riguarda solo il calcio giocato. Vero, il suo impatto ha comunque fruttato un trofeo, e potrebbe fruttarne un altro, ma i risultati in campionato appaiono come una condanna. In più, alcune sue dichiarazioni, così come la sua comunicazione in generale, verte sulla difesa del proprio lavoro seguendo le orme del suo predecessore. Forse, e diciamo forse, i colpevoli di questo disastro non sono solo Conceicao, Fonseca e la squadra.