Per Marotta , infatti, non si tratta solamente di un'operazione finanziaria, ma di una ver e propria necessità identitaria e strutturale: il calcio milanese, infatti, si merita uno stadio adatto e all'avanguardia:

Avere uno stadio moderno e all'avanguardia, infatti, è importantissimo: nonostante San Siro sia considerata la Scala del Calcio, i suoi 100 anni iniziano a farsi sentire e, per restare al passo con le grandi d'Europa, serve assolutamente un cambio strutturale.