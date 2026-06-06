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Milan-Inter, lo sfogo di Marotta: “Stadio? Pronti 2 miliardi, ma ancora ci frenano”

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Intervistato dai microfoni della Gazzetta, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha appalto del nuovo stadio assieme al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un vero e proprio fiume in piena. Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, tracciando un bilancio stagionale e, soprattutto, lanciando un messaggio ben chiaro per la politica italiana. Al centro del dibattito un'unico tema: il nuovo stadio di Milan ed Inter.

Marotta: "Lo stadio va fatto! C'è la volontà forte e determinata, ma..."

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Nonostante i due club milanesi abbiano trovato la quadra acquistando l'area di San Siro, la strada continua ad essere piena di ostacoli sia politici che amministrativi. Una situazione di stallo che non sta piacendo molto al numero uno nerazzurro.

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Per Marotta, infatti, non si tratta solamente di un'operazione finanziaria, ma di una ver e propria necessità identitaria e strutturale: il calcio milanese, infatti, si merita uno stadio adatto e all'avanguardia:

"Va fatto! Perché lo stadio è il contenitore delle grandi emozioni e la casa del club. Il nuovo impianto dovrà essere moderno, accogliente e sicuro, oltre che un simbolo di appartenenza. Da parte nostra, così come da parte del Milan, c'è una volontà forte e determinata. Il paradosso è che le due proprietà, Oaktree e RedBird, sono pronte a investire quasi 2 miliardi, eppure continuano a presentarsi ostacoli che rallentano e frenano il percorso. Lo stadio a Milano dovrebbe essere considerata una grande opera di rilevanza pubblica e finire sotto il cappello del Ministero delle Infrastrutture. Snellire la burocrazia è una priorità".

Lo 'sfogo' di Beppe Marotta racconta una realtà ben chiara: il grande gap infrastrutturale con il resto d'Europa. In un'epoca in cui i club faticano a trovare degli investitori solidi, Milano si trova in una condizione molto rara di avere al proprio fianco due colossi americani, pronti ad investire ben due miliardi sul territorio milanese.

Avere uno stadio moderno e all'avanguardia, infatti, è importantissimo: nonostante San Siro sia considerata la Scala del Calcio, i suoi 100 anni iniziano a farsi sentire e, per restare al passo con le grandi d'Europa, serve assolutamente un cambio strutturale.

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