Il Milan ha ufficializzato la sua seconda cessione estiva: la storia rossonera di Theo Hernandez è finita. Il terzino francese è passato ufficialmente all'Al-Hilal. Secondo i rumors di calciomercato, per il club dovrebbero arrivare circa 25 milioni di euro. L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche l'addio di Theo Hernandez al Milan . Ecco il suo parere.

Impallomeni: "Theo Hernandez? Ce l'ha con questo Milan. La frecciata ..."

"In parte lo condivido. Ce l'ha con questo Milan, ha mandato un messaggio da tifoso, si è allineato alla Curva e la frecciata è nei confronti di questa dirigenza, non del Milan in quanto tale".