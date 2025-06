Milan, Impallomeni: “Leao? Rischia di diventare come Balotelli”

Allegri al Milan potrà essere la svolta per Leao? Ne parla Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore italiano, a TMW Radio

Il Milan dovrebbe ripartire da Rafael Leao . L'esterno portoghese, nonostante le possibili richieste sul mercato di big come il Bayern Monaco, dovrebbe restare al centro del progetto del Diavolo. In panchina ci sarà l'arrivo di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan potrà essere la svolta per Leao? Ne parla Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore italiano, a TMW Radio.

Milan, Impallomeni duro: "Leao si crede un fenomeno, ma non lo è". Paragone con Balotelli

"Sono anni che lo diciamo. E' una grande occasione per lui, ha tutto per emergere. Ha un grande fisico, ma ci si chiede perché non riesce a fare meglio, perché non è continuo e cattivo sotto porta. Gli anni passano, rischia di diventare come Balotelli. Credo che il problema sia che si crede un fenomeno ma non lo è ancora. Deve ancora completarsi".