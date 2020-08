Milan, Ibrahimovic: “Felice di tornare a casa. Facciamo saltare San Siro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in Italia, all’aeroporto di Milano-Linate. Lo svedese doveva atterrare alle ore 23, ma l’aereo ha riportato un leggero ritardo: atterraggio avvenuto alle ore 23:30.

Queste le sue prime parole, pronunciate in diretta su social e app ufficiali del Milan: “Sono molto felice, finalmente tutto apposto. Potevo tornare, dove mi sento a casa. Adesso bisogna lavorare e continuare. Riscaldamento finito? Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Bisogna continuare, poi come ho detto sempre, non sono una mascotte ma per portare risultati, aiutare squadra e riportare il Milan dove deve essere“.

“Abbiamo fatto bene gli ultimi 6 mesi, ma non abbiamo vinto niente. Bisogna lavorare duro e fare sacrifici per arrivare agli obiettivi. Sono in forma. Grande saluto ai tifosi, spero che possiate tornare presto allo stadio per aiutarci perché abbiamo bisogno di voi, facciamo saltare San Siro insieme, forza Milan sempre!”.

Ibrahimovic-Milan: atto terzo

Ricomincia l’avventura di Ibra con il Milan. Il rinnovo di contratto è ormai cosa fatta: trovato l’accordo con il club. Zlatan percepirà uno stipendio ‘monstre‘ per un ultra 38enne: 7 milioni di euro netti, senza inserimento di alcun bonus vincolante.

Un grande dispendio economico per i rossoneri, che però sono convinti che l’impatto dello svedese vada oltre le semplici prestazioni in campo. Ed effettivamente il cambio di rotta del Milan con lui in squadra, da gennaio 2020, e soprattutto nel post-lockdown, è stato semplicemente straordinario.

Ibrahimovic rappresenta la continuità del progetto iniziato qualche mese fa, e che dall’inizio del nuovo anno ha portato grandi risultati. Purtroppo non sono bastati per raggiungere la Champions League, ma la strada pare quella giusta. E va percorsa, e continuata, con Zlatan a bordo.

Ora Ibra effettuerà il tampone, obbligatorio per chi torna dall’estero e deve riprendere l’attività sportiva. Tutti i compagni di squadra si sono già sottoposti al test, chi a Milanello chi in forma privata.

