Milan, Ibrahimovic: “Scudetto vinto con la mentalità. La cosa a cui tengo…”

Zlatan Ibrahimovic non è mai stato un calciatore come gli altri, e la sua carriera continua a stupire, anche fuori dal campo. Dopo aver dominato per anni i palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale, il fuoriclasse svedese ha intrapreso un nuovo capitolo nella sua vita, questa volta come parte della dirigenza del Milan , rappresentante di RedBird . Un ruolo che lo vede lontano dal campo da gioco, ma non per questo meno cruciale. Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato queste parole ai microfoni di GQ Italia: ecco qui le sue parole sulla mentalità.

Milan, Ibrahimovic: "Ecco a cosa tengo di più". Poi il discorso sulla mentalità

"Sai come abbiamo vinto l'ultimo scudetto, quando giocavo? Con la mentalità. Perché con la giusta motivazione, con la giusta mentalità, un atleta è capace di tutto. Non eravamo la squadra più forte, ma abbiamo vinto perché eravamo più forti mentalmente. È questo che cerco di portare, sempre. È diverso, ovviamente, a Milanello e a Casa Milan, perché quando vedo un calciatore, so cosa fare per motivarlo, so chi devo abbracciare, so a chi devo fare un sorriso, so chi devo guardare male, so con chi devo fare la voce grossa. Quello spogliatoio lo conosco benissimo. Con la parte di business, è più sottile. La cosa a cui tengo di più è l'idea di unire questi due mondi, perché non c'è la squadra di là, a Milanello, e la società, qui, a Casa Milan. C'è solo una cosa, c'è solo il Milan. E io voglio unire questi mondi. È così che lavoriamo. Arriva un nuovo giocatore? Viene con me. Mi dicono: 'Ibra, sarebbe bello se Walker visitasse Casa Milan'. Io rispondo: 'Non ti preoccupare, visiterà ogni piano, e saluterà tutti. Lo farà'. E l'ha fatto. È stato incredibile. Così vede tutto il sistema: il business, il commerciale, la squadra, lo staff. Tutti insieme".