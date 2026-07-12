Milan, i dubbi di Vocalelli: "Davvero questo il momento per rinunciare a Leão?"

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Il Milan lascerà partire Rafael Leão in questa sessione di calciomercato: ormai il divorzio sembra inevitabile, visto che il calciatore vuole cambiare aria (come manifestato nelle interviste pubbliche). Il Milan, dal canto suo, non farà sconti di alcun tipo: il club vuole incassare circa 60 milioni di euro per una plusvalenza importante, anche perché il Diavolo ha investito già più di 100 milioni di euro per i colpi Gila e Ramos.

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Il forte dubbio di Alessandro Vocalelli sulla cessione di Leão

"Decisione comprensibile, che però lascia aperto un interrogativo, strettamente tecnico: siamo davvero sicuri che questo sia il momento giusto per lasciarlo partire? O, per togliersi l’ultimo dubbio, non sarebbe meglio concedergli un’ultima chance? Il motivo, come detto, è di natura tattica".

Chi non è del tutto d'accordo sulla cessione di Leão in questo momento è il giornalista. Ecco il suo pensiero da Gazzetta.it:

Il fulcro principale del pensiero di Vocalelli è l'assenza di una prima punta in queste stagioni al Milan, che avrebbe condizionato l'andamento e il rendimento del portoghese con i rossoneri, specialmente a livello di assist.

Il fattore Ramos e la coppia d'attacco sfumata

"Ma ora che il Milan tornerà ad avere un signor centravanti come Ramos, pagato a peso d’oro, è davvero questo il momento per rinunciare a Leao? Non c’è il rischio che il rimpianto di averlo visto così evanescente, soprattutto negli ultimi due anni, non finisca per trasformarsi magari in rimorso?".

Ora il Milan ha speso più di 70 milioni di euro per Ramos e avrà un attaccante che sa cosa fare in area di rigore. Ecco cosa ne pensa Vocalelli a riguardo:

Il divorzio però sembra inevitabile, sia per questioni tecniche e tattiche sia per questioni economiche: Amorim vuole dei calciatori che siano in grado di pressare in modo intenso e che siano pronti a spendersi tatticamente per 90 minuti. Il numero 10 rossonero non sembra avere queste caratteristiche.