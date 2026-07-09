Poco più di due settimane fa il mondo rossonero era avvolto nella nebbia. Il mercato sembrava immobile, quasi inesistente, ma era solo un enorme inganno. Dietro le quinte si muoveva Cardinale, nell'ombra, per piazzare dei veri e propri colpi da novanta. I fatti oggi infatti parlano chiaro: prima l'afffondo per Gonçalo Ramos, poi il Blitz per Mario Gila. A parlare d tutto ciò, ci ha pensato Stefano Vernazza sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Milan, Vernazza: "Cento milioni in totale per due giocatori"

Il dato che balza all'occhio, secondoin questo inizio estate è la reattività del club rossonero rispetto alla concorrenza. Mentre le altre Big sono ancora ferme con zero acquisti, il Milan ha piazzato una doppietta che sposta gli equilibri, e non è finita qui.

La dirigenza valuta l'arrivo anche di un altro difensore già pronto all'uso, la domanda però sorge spontanea: come si finanziano 100 milioni di acquisti senza cessioni? La risposta è semplice: alle compere dovranno seguire vendite obbligate per far quadrare i bilanci e, in questo scenario, l'indiziato numero uno a salutare Milanello è Rafael Leão:

"Cento milioni in totale per due giocatori di cui c’era assoluta necessità. Un centravanti all’altezza mancava dalle stagioni di Olivier Giroud e il centrale andrà a rafforzare una difesa non sempre adeguata nell’ultimo campionato, sebbene i gol subiti non siano stati molti, 35, quanti ne ha incassati l’Inter campione d’Italia Inter, Napoli e Roma sono ancora ferme, zero colpi. La Juve ha investito sul giovane Ekhator dal Genoa, un’operazione di complemento. Il Milan ha piazzato una doppietta notevole. Non è escluso che arrivi un altro difensore strutturato, già pronto. E l’area scout-osservatori si muove a caccia di qualche giovane di belle speranze, ragazzi da valorizzare. È chiaro che alle compere seguiranno vendite obbligate, perché i conti in qualche modo andranno quadrati. Leao è l’indiziato numero uno."

La frattura tra l'esterno portoghese, la società e l'ambiente sembra ormai insanabile: è un addio che lascia comunque un retrogusto amaro, soprattutto considerando quanto visto in nazionale.

I recenti lampi messi in mostra da Leao con la maglia del Portogallo hanno però avuto il merito di far schizzare nuovamente verso l'alto la sua valutazione: l'obiettivo del Milan, infatti, è chiaro, ovvero incassare almeno 50 milioni di euro dalla sua cessione, cifra vicina al suo reale valore.

Sullo sfondo resta da monitorare anche la situazione legata Pulisic. Come ha detto Vernazza, l'esterno statunitense è fortemente corteggiato dal New York city, che sogna di riportarlo in patria come uomo della MLS. Le ultime indiscrezioni che filtrano dal club però, sembrano spegnere i sogni americani: Pulisic al momento è incedibile:

"Leao, con Ruben Amorim, ritornerebbe nel suo ruolo naturale di ala sinistra, però certi lampi intravisti in America - al conto va aggiunta la rete contro l’Uzbekistan - hanno rialzato la sua quotazione e forse non sarà impossibile ricavare dalla cessione i 50 milioni che oggi il giocatore più o meno vale. Vedremo che cosa sarà di Christian Pulisic, corteggiato dal New York City, anche se le ultime voci dicono che l’americano rimarrà dov’è, a Milano"