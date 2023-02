Milan, l’agente Morabito: “Giroud non è mai voluto andare via”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it, in onda su TVPlay, Vincenzo Morabito , uno dei membri dell'entourage di Olivier Giroud , ha parlato del suo assistito. A suo dire l'attaccante rossonero non ha mai pensati di lasciare il Milan . Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Vincenzo Morabito su Olivier Giroud

"Posso solo dire che non ha mai voluto pensare di andare via dal Milan. C'è un bel rapporto con il club e con i tifosi. Quello che viene fuori dall'Inghilterra sono situazioni che vorrei evitare di commentare. C'è un contratto fino a Giugno. Il Milan stesso non ha mai preso in considerazione di separarsi dal giocatore. Fa sempre piacere che un giocatore dato quasi per finito a quest'età va al mondiale e fa 4 gol. In campionato sta dando molto, lo scorso anno è stato decisivo e ha dato tanti punti al Milan. Fa gol sempre pesanti. Ora c'è il derby e vediamo cosa succede. Lui ha sempre fatto bene contro l'Inter. Rinnovo? Non dipende da lui".