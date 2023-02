Milan, Renato Sanches ti rimpiange? Galtier non gli dà spazio | News

Renato Sanches non è felice al PSG: il centrocampista portoghese, in estate vicino al Milan, chiede a Galtier di giocare di più

Ricordate Renato Sanches? Il centrocampista portoghese, l'estate scorsa, sembrava essere ad un passo dal trasferirsi al Milan. Un trasferimento che non si è mai concretizzato in quanto il classe '97 decise sì di lasciare il Lille, ma di restare in Francia e vestire la maglia del Psg. Se inizialmente le cose andavano bene all'ombra della Torre Eiffel, oggi non si può più dire la stessa cosa.

Milan, Renato Sanches ti rimpiange? — Recentemente Renato Sanches ha rilasciato delle dichiarazioni in cui reclama più spazio. Spazio che, in realtà, Cristophe Galtier non darebbe al portoghese, con quest'ultimo veramente deluso dalle scelte dell'allenatore del club parigino. "Torno da un’infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando torni da un infortunio. Ma mi sento bene, ho solo voglia di giocare ancora un po'. L’allenatore sceglie la formazione. Non sono contento, è normale che voglia giocare ogni tanto di più. Ma rispetto la decisione del mister e io sono qui per dare il massimo", ha dichiarato Renato Sanches, il quale oggi non avrebbe questo tipo di problemi se si fosse trasferito alla corte di Pioli.

Già, perché lui era stato individuato come il perfetto sostituto di Kessie. Renato Sanches, infatti, possiede delle caratteristiche abbastanza simili all'attuale centrocampista del Barcellona: ottima tecnica, grande fisicità, abile negli inserimenti e utile in fase difensiva. Insomma, sarebbe stato quel tipo di calciatore di cui il Milan avrebbe bisogno in questo momento. E per Renato Sanches il Milan sarebbe stato il club di cui lui avrebbe bisogno oggi. Milan, l'esito degli esami strumentali su Bennacer >>>