Santiago Gimenez , attaccante del Milan arrivato nell'ultima sessione di calciomercato, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Milan TV', raccontando tanti aneddoti e retroscena che lo riguardano: tra i temi toccati anche quello relativo al suo idolo, Ricardo Kakà , e al loro primo incontro, dopo il quale ha capito che il Diavolo sarebbe stata la destinazione giusta per lui. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito alla questione.

Milan, Gimenez stregato da Kakà: "Mi ha sempre ispirato". E poi rivela che ...

Sul Milan: "Fin da bambino ho sempre tifato Milan, è una delle squadre di cui ero innamorato. Vedevo Kakà, Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Pirlo, Gattuso. Giocatori che hanno incantano il mondo, e fin da bambino è sempre stato il mio sogno. Quando mi hanno chiamato ho pensato wow, ho questa opportunità e non voglio lasciarmela sfuggire. Ho mille foto da bambino con la maglia del Milan. Kakà? L’ho incontrato ed è un modello per me, non solo nel calcio ma perché condividiamo la stessa fede. Mi ha sempre ispirato e motivato. Da quel momento ho capito che il Milan era la destinazione giusta per me". LEGGI ANCHE: Milan, dopo la rivoluzione c'è bisogno di continuità. E dal mercato estivo... >>>