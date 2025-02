Milan, sarà 4-2 fantasia? Gimenez, che impatto. Il piano per Joao Felix

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 7 febbraio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo nei giorni successivi alla chiusura del calciomercato invernale. Ma non solo, poiché ii rossoneri si preparano alla sfida di campionato contro l'Empoli e l'andata dei Play-Off di Champions League contro il Feyenoord. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA