Gila si racconta: "Osservo molto Modrić, guardo come si comporta, la sua umiltà. Qui sono felice"

Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Mario Gila è stato il protagonista della seconda puntata di "The Chamber", format "YouTube" del Milan, dedicato al benessere mentale. Ecco le parole del difensore spagnolo.

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L'esperienza nella camera semi-anecoica e la ricerca della pace

"Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo perché ho provato una grande pace. Mi sono sentito molto tranquillo ed è stata un'esperienza che ho vissuto raramente. Sono una persona a cui piace meditare, entrare in contatto con sé stesso. Mi piace tutto ciò che riguarda la spiritualità, a dir il vero, e ho provato tanta pace, davvero tanta, perché in un silenzio così assoluto, un silenzio così puro, entrando in contatto con me stesso, è stata davvero un'esperienza che non so se dimenticherò mai."

Prima dell'intervista l'esperienza della camera semi-anecoica. Ecco il racconto a

Cerchi situazioni di pace con te stesso?

"Volenti o nolenti, un calciatore tende ad avere la mente sempre in attività. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Però cerco, per esempio in vacanza o nei momenti in cui abbiamo un po' di tempo libero, di trovare situazioni in cui possa sentirmi – magari non proprio come in quella stanza – ma in cui riesca a entrare in contatto con me stesso, a ritrovare quel Mario che a volte si perde un po' a causa del lavoro che fa. È in quei momenti che provo pace, sento di essere in sintonia con me stesso, sento di essere una persona. Perché nel nostro mestiere, volenti o nolenti, ci allontaniamo un po' da noi stessi, ed è proprio questo che cerco quando rimango solo con me stesso."

Il bisogno di controllo e la trappola della perfezione

"Credo che, per come vedo questa professione e per la posizione in cui ci troviamo noi calciatori, credo che – anche se non sembra – ci siano tante situazioni da gestire, come ti comporti fuori dal campo. In fondo sei un calciatore ventiquattro ore su ventiquattro: l'alimentazione, la preparazione atletica, gli allenamenti. Ed è come se dovessi tenere tutto perfettamente sotto controllo affinché nel weekend o nella partita infrasettimanale io sia al 100%. Quindi è un po' la professione stessa a portarti a tenere tutto sotto controllo, e se sei uno a cui piace fare così, finisci per accentuare ancora di più questa tendenza; e in queste situazioni avere tutto sotto controllo mi fa stare bene."

Sei uno che ha bisogno di avere tutto sotto controllo?

Questo vale anche nella vita?

"Lo ero ovunque: in famiglia, con i compagni di squadra, con gli amici, ma adesso vedo la mia vita privata in modo diverso. Prima no, perché la perfezione è davvero estenuante e alla fine tutte quelle aspettative, la perfezione ti sfinisce, e credo che fino a un certo punto sia anche noiosa: non riesci a vedere la persona fino in fondo, la sua essenza più autentica. Quindi sono stato così per molto tempo nella mia vita. Sono giovane, ma sono stato così. Adesso sto imparando sempre di più ad accettare le persone per come sono, a capire ogni momento e a coglierne l'essenza."

Prima ti sentivi debole quando non avevi il controllo, fragile? Oggi invece hai capito che è un valore?

"Sì. Capisco che le persone e le situazioni non sono sempre come le vorremmo o ce le aspettiamo. Credo che abbia un po' a che fare con l'ego, ma qui stiamo entrando in questioni anche molto profonde. Prima lo ero, mi sentivo debole. Adesso lo sono meno e apprezzo di più i momenti difficili, perché anche quei momenti hanno dei risvolti molto positivi. Insomma, non possiamo controllare tutto, non possiamo pretendere che tutto sia perfetto, perché la perfezione non ti insegna niente. Credo che non abbia nulla di particolarmente positivo. Alla fine cresciamo molto e ci rafforziamo più nei momenti negativi che in quelli positivi. Quindi ho lasciato da parte questa ricerca della perfezione e ora quelle aspettative non mi piacciono più."

Sei diventato il calciatore che sei grazie al perfezionismo?

"Sì, questa è una battaglia che combatto con me stesso, per esempio. Nel nostro lavoro penso che il perfezionismo e l'ego siano aspetti che ci spingono a emergere e ad avere successo nella vita professionale. L'ego ti spinge a voler essere migliore dell'avversario che hai di fronte, il perfezionismo ti spinge a lavorare meglio, ad allenarti meglio, a prenderti cura di te, e credo che tutto questo ti aiuti a crescere molto professionalmente. Però, sai, serve equilibrio. Non può essere tutto perfezionismo, perché finisci per pretendere troppo da te stesso, al punto che quando attraversi i momenti difficili non sai più come affrontarli."

Come Gila affronta gli errori dopo aver toccato il fondo

"Sono cambiato moltissimo. All'inizio della mia carriera qui in Italia ho attraversato un periodo durissimo e ho toccato il fondo, ma grazie a un aiuto esterno, a un sostegno psicologico, sono riuscito a superarlo. Ecco perché parlo di prima: prima ero davvero molto duro con me stesso, non mi concedevo di sbagliare; se sbagliavo mi giudicavo in modo molto negativo, non accettavo la possibilità di sbagliare o di commettere errori. Adesso lo gestisco molto meglio: ora sento che l'errore fa parte del mestiere, è qualcosa che ti aiuta a migliorare, qualcosa che ti aiuta a crescere. Quindi lo affronto con molta più serenità, riesco a elaborarlo molto meglio dentro di me. Credo che sia necessaria anche una certa dose di rigore, perché bisogna saper trovare anche una soluzione a quell'errore, sia nella vita professionale sia in quella privata, ma con molta più calma e più comprensione verso me stesso."

Quando sbagli come ti comporti con te stesso?

Cosa ti dici di concreto per trattarti meglio?

"Che bella domanda. In quei momenti in cui ho vissuto magari delle situazioni negative, dopo il periodo di cui ti parlavo, sono consapevole che chiunque può sbagliare. So che l'errore fa parte del lavoro e mi aiuterà a crescere. Quindi cambio prospettiva: prima lo vedevo in modo molto negativo, ora riesco a trovare il positivo anche nel negativo. Quindi capisco che, se mi concentro sull'aspetto positivo di una situazione o la guardo da una prospettiva positiva, cambia tutto ciò che ruota intorno all'errore. Tutto quel rumore smette di essere rumore e si trasforma in uno spazio di calma. È normale commettere un errore ed essere esigente con te stesso, cercare di non ripetere quello stesso errore, ma può capitare di commetterlo di nuovo. Quindi in quel momento penso che trattarti con gentilezza e capire che è qualcosa che può succedere – da cui puoi imparare e migliorare – sia la strada giusta per non cadere nella negatività, ma mantenere quella positività e quell'equilibrio che ti permettono magari di sentirti in pace, come ti dicevo nell'esperienza che ho appena vissuto."

L'esperienza con la terapia e il cambio di prospettiva

"Mi sono rivolto a uno psicologo perché stavo attraversando un periodo molto difficile e non riuscivo a venirne fuori da solo, perché alla fine noi calciatori siamo molto giovani e ci viene chiesto di affrontare situazioni che per me sono molto pesanti a livello mentale a soli ventuno anni, quando non hai esperienza lavorativa e alla fine ti arriva tutto addosso molto in fretta. Così mi sono rivolto a uno psicologo e, come ti dicevo nella risposta precedente, ho cambiato completamente prospettiva. Insomma, tutto ciò che di negativo mi capitava ho iniziato a vederlo come un passo avanti, pensando che fosse qualcosa di utile per migliorare, qualcosa che doveva succedere. Cambiando prospettiva cambia tutto: vedo tutto in modo molto più positivo, rispondo a me stesso con molta più comprensione. Prima ero severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me stesso; adesso sono una persona molto più tranquilla. Alla fine tutti possiamo sbagliare, commettere errori, attraversare momenti difficili, ma ciò che conta è sapersi rialzare, piuttosto che pretendere troppo e tormentarsi continuando a chiedersi perché, perché, perché. Quindi il modo in cui mi tratto, in cui mi parlo, credo che sia fondamentale per mantenere un atteggiamento costantemente positivo."

Come Gila gestisce la pressione e la fiducia in campo

"Dipende, perché se parlo di me, vivo la pressione come uno stimolo che mi dà quella spinta in più... Insomma, sono una persona e credo che ogni calciatore senta la pressione o provi un po' di nervosismo prima della partita, anche il giorno prima. Dipende dalla partita: ci sono partite più importanti e altre meno, ma quella pressione la senti comunque. Credo che accettare quella pressione sia positivo, perché ti prepara alla gara. Ma adesso non mi capita più che mi blocchi, perché l'ho vissuto in passato. Ho provato quella pressione che ti paralizza ed è molto negativa, perché è molto diversa dalla pressione che si prova quando si è mentalmente equilibrati, che serve a prepararti. Era una pressione, quella che provavo prima, che ti bloccava, che ti faceva battere forte il cuore, che ti metteva paura; quindi sono due tipi di pressione diverse. Il primo è difficile da gestire, perché c'è nervosismo, la voglia di fare bene, la sensazione di avere tantissime persone che ti guardano, devi fare bene, devi giocare bene, e tutto questo ti entra in testa e credo che non sia molto positivo. L'altra, invece, è una pressione che ti prepara: provi un po' di nervosismo, senti la sensazione che ti stai preparando, ma se riesci a incanalarla nel modo giusto diventa una sensazione che ti prepara, tipica di quando hai qualcosa di importante da affrontare. Quindi è molto diverso, e credo che adesso io riesca a gestirla molto meglio."

Il difensore delracconta la sua esperienza con la terapia:Gila ha raccontato come gestisce i momenti di pressione:

In campo si dimostra un difensore molto sicuro e deciso:

"Sono una persona che ha sempre dato molto l'impressione di avere grande fiducia in se stessa. Insomma, anch'io ero convinto di avere molta fiducia in me stesso, ma in realtà nei momenti difficili quella fiducia veniva meno, perché bastava un momento negativo e iniziavo a dubitare di me stesso. Credo che quella fiducia si costruisca attraverso un percorso psicologico e sentendosi sicuri nel proprio lavoro. Sono cose che vanno di pari passo. Insomma, è anche merito tuo, non solo dello psicologo. Le due cose sono andate di pari passo. Quando ho cominciato a intraprendere questo percorso, anche nel campo le cose hanno iniziato ad andare molto bene. Così ho acquisito una sicurezza in entrambi gli ambiti, che oggi mi permette di essere una persona che, secondo me, ha davvero molta fiducia in se stessa, perché ora la sento veramente. È una cosa su cui ho riflettuto molto. Il fatto di avere fiducia in te stesso non per quello che dicono gli altri o per il valore che ti attribuiscono, ma per quello che riconosci in te stesso. È proprio lì che ho trovato il mio equilibrio, la mia serenità e la fiducia in me stesso."

L'esempio di Luka Modrić e imparare dai compagni

"Sì, ecco, questo è strettamente legato alla fiducia in se stessi. Quando una persona crede in se stessa e ha quella sicurezza, impara ad apprezzare quello che riceve dagli altri. Se invece sei una persona che non ha molta fiducia in se stessa, magari provi invidia per gli altri e così non riesci a cogliere quello che l'altra persona può insegnarti, anche solo osservandola. E questo l'ho capito quando ho cominciato a raggiungere un equilibrio interiore, a concentrarmi di più sul presente. Prima, avendo meno fiducia in me stesso, mi confrontavo di più con gli altri. Magari non mi piaceva quello che faceva un altro o magari non riuscivo ad apprezzare fino in fondo quello che cercava di insegnarmi. Quando invece riesci a consolidare quella fiducia e a credere davvero in te stesso, riesci a vedere in modo positivo quello che gli altri ti insegnano. Lo consideri un'opportunità di crescita e lo guardi da una prospettiva diversa. E non parlo soltanto di quello che magari ti insegnano concretamente. Ho imparato da tanti giocatori semplicemente osservandoli, facendo attenzione, ma magari anche dai loro comportamenti negativi, insomma, non soltanto dalle cose positive. Ho capito che non si impara soltanto quando qualcuno ti dice 'Senti, dovresti fare questo e farlo così'. No, si impara anche da come si comportano. Per esempio, adesso abbiamo Luka Modrić in squadra e lo osservo molto: guardo come si comporta, la sua umiltà, il modo in cui gestisce le situazioni. E queste cose riesci ad apprezzarle quando stai bene con te stesso. Se non stai bene con te stesso, credo che non riuscirai a capirle. Insomma, non vedrai nell'altro un esempio positivo, lo vedrai invece come qualcosa di negativo."

La felicità al Milan e l'equilibrio tra campo e famiglia

"Questa è una cosa che mi riesce difficile, è una cosa che faccio fatica a fare perché ne sono consapevole, ma credo che sia qualcosa che in generale risulta difficile a tutti, perché tendiamo a renderci più conto delle cose negative o a dare più importanza ai momenti negativi rispetto a quelli positivi. Credo che sia un difetto che abbiamo tutti, non so perché, ma cerco di lavorarci, ne sono consapevole. Però devo dirti che se mettiamo sulla bilancia quanto mi godo i momenti positivi e quanto soffro per quelli negativi, non c'è equilibrio. Soffro di più nei momenti negativi di quanto riesca a godermi quelli positivi, e questo è qualcosa che purtroppo non ho ancora imparato a gestire. Non vivo davvero i momenti positivi, perché siamo qui anche per goderci i momenti belli e per viverli pienamente. Faccio più fatica a farlo che ad affrontare un momento negativo."

Se ha usato il confronto con altri calciatori forti per crescere:Il difensore spagnolo non riesce ancora a godersi al massimo la felicità:

Gila ha parlato anche di come si sente in questo periodo:

"In questo periodo della sua vita Mario è molto felice. Insomma, tutta questa conversazione che abbiamo avuto è anche molto legata alla positività che sto vivendo in questo momento. Se stessi attraversando un periodo difficile, forse tante cose non le capirei come le capisco ora, ma sto vivendo un periodo molto positivo perché sono esattamente dove voglio essere, sono in un posto dove mi vogliono bene. Sono diventato papà un anno fa, ho una moglie che mi vuole molto bene, quindi è come se tante cose andassero di pari passo. Nel lavoro va tutto bene, in famiglia va tutto bene, ho degli amici che considero persone di grande valore, ho anche una famiglia che per me ha un valore immenso, quindi è come se adesso andasse tutto molto bene. Mi sento molto equilibrato, molto sereno, è come se fossi esattamente dove voglio essere. Mi apprezzano molto, quindi in questo momento sono davvero felice e quindi se dovessero succedere cose negative, so di poter contare su un sostegno. Ho una rete di sostegno che mi fa stare bene, e credo che questo sia molto importante, perché nella vita i momenti difficili ci saranno sempre, quindi non puoi restare bloccato in un momento negativo, non puoi, non è possibile, la vita perderebbe il suo significato. Ma avere quella rete di sicurezza, quel sostegno, credo che ti permetta anche di stare molto bene in tutti gli altri ambiti. Quindi sono davvero molto felice, in questo momento mi sento molto felice, molto sereno, equilibrato e anche molto soddisfatto di me stesso, e sinceramente molto contento di questa conversazione, perché mi interessano moltissimo tutti questi aspetti psicologici".