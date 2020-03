Milan-Genoa, Pioli: “Nicola ha invertito la rotta, sta facendo un gran lavoro”

VERSO MILAN-GENOA – Giornata di vigilia di campionato per il Milan che domani tornerà in campo a San Siro contro il Genoa alle ore 15.00:. Queste le parole di Stefano Pioli a Milan TV a proposito del collega Davide Nicola: “Col cambio allenatore hanno invertito la rotta. Stanno lottando per un obiettivo importante, come noi. Hanno perso con la Lazio mettendoli in difficoltà, stanno bene e sono in condizione. Ci sarà bisogno di una grande prestazione. La voglia e la mentalità faranno la differenza. Nicola sta facendo un grande lavoro e lotterà con avversari importanti per il suo obiettivo. Noi vogliamo fare la nostra partita cercando di condurla e dominarla, ma dovremo essere pronti a qualsiasi situazione”. Intanto, oggi è sceso in campo il Milan Primavera: ecco com’è andata>>>

