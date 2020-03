Milan-Genoa, Pioli: “Fondamentale vincere. Voglio la mentalità di Ibrahimovic”

VERSO MILAN-GENOA – Giornata di vigilia di campionato per il Milan che domani tornerà in campo a San Siro contro il Genoa di Davide Nicola alle ore 15.00: ecco le parole di Stefano Pioli a Milan TV.

Sulla rifinitura a San Siro: “Per aiutarci a capire cosa ci troveremo domani, è una situazione a cui non siamo abituati ma non deve essere una giustificazione. Siamo in emergenza deve essere uno stimolo per dimostrare maturità e concentrazione. Vogliamo regalare ai nostri tifosi un paio d’ore di svago e felicità”.

Sull’avversario: “Abbiamo preparato bene la gara, sappiamo quanto è fondamentale vincere domani. Il campionato è ancora li e dobbiamo fare in fretta per recuperare le posizioni”.

Sulla fiducia del club: “Ho sempre avvertito da parte del club la fiducia. Abbiamo tutti i mezzi per fare il nostro lavoro e non abbiamo giustificazioni per quanto riguarda cose che non dipendono da noi. Siamo assolutamente motivati e concentrati. La squadra si è allenata bene, la squadra sa quanto è importante per noi e per il futuro il finale di stagione. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di un grande club”.

Sul Genoa: “Col cambio allenatore hanno invertito la tendenza. Stanno lottando per un obiettivo importante, come noi. Hanno perso con la Lazio mettendoli in difficoltà, stanno bene e sono in condizione. Ci sarà bisogno di una grande prestazione. La voglia e la mentalità faranno la differenza. Nicola sta facendo un grande lavoro e lotterà con avversari importanti per il suo obiettivo. Noi vogliamo fare la nostra partita cercando di condurla e dominarla, ma dovremo essere pronti a qualsiasi situazione”.

Fattore casalingo: “E’ chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più. Ai miei giocatori ripeto che abbiamo davanti un periodo che sembra lungo ma passerà velocemente. Dobbiamo approfittare della gara di domani visto che alcuni nostri avversari non giocheranno, abbiamo una bella opportunità da cogliere al volo”.

Su Ibrahimovic: “Allenare Zlatan è motivo per me di stimolo e soddisfazione. Lo è per me e per tutti i suoi compagni, ha una fame incredibile. Vuole vincere e fa tutto con l’addizione per vincere ed eccellere. Dobbiamo fare qualcosa di significativo e costruire qualcosa per il futuro. Dobbiamo farlo con la mentalità che Zlatan mette in campo tutti i giorni e la sto vedendo in tutti”.

Sul mercato di gennaio: “Ci ha migliorato la squadra dal punto di vista tecnico e non solo. E’ l’aspetto che si nota di più ma è tutto il lavoro che c’è dietro durante la settimana, la cura del particolare è quella che fa la differenza, ma anche il fatto di fare tutto con grande attenzione. Begovic e Kjaer hanno contribuito in questo senso, sono calciatori di livello e grandi professionisti”.

Sui tifosi: “Se c’è stata una componente che ci ha sempre dimostrato di esserci anche nei momenti negativi stiamo parlando dei nostri tifosi. Ci sosterranno anche davanti alla tv certamente, anche se avremmo voluto giocare con loro”. Queste, invece, le parole di Davide Nicola>>>

