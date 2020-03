Primavera 2 – Milan-Brescia 5-0, rossoneri inarrestabili: il report

ULTIME NEWS MILAN – Continua senza ostacoli la marcia del Milan Primavera, nonostante la promozione ottenuta due settimane fa. Arriva un’altra super vittoria per la squadra di Federico Giunti, che ha sbrigato la pratica Brescia con un secco 5-0: ecco il report del match.

PRIMO TEMPO

La classica fase di studio iniziale dura 20 minuti, periodo in cui Milan e Brescia si affacciano timidamente dalle parti dell’avversario. La quiete prima della tempesta, perché i rossoneri, dal 22′ al 29′, segnano ben tre reti, spegnendo fin da subito i sogni dei bresciani. Prima con Capone, bravo a sfruttare un bellissimo assist di Mionic, poi con una doppietta di Colombo, autore di due gol fotocopia a incrociare sul palo lontano. Doppio spavento a fine primo tempo: in entrambe le situazioni è Ghezzi che colpisce lo stesso legno.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo registra il brutto infortunio di Oddi: il terzino rossonero cade male sul braccio in seguito ad uno scontro di gioco. Viene portato via in barella e sostituito da Galardi, che entra insieme a Capanni e Tonin. Il primo segna sfruttando un assist di Mionic, il secondo si procura un rigore e lo trasforma perfettamente. Nel finale in Brescia prova a segnare il gol della bandiera prima con Ghezzi, fermato da Jungdal, e poi con uno scavetto non riuscito di Lussignoli.

IL TABELLINO

MILAN-BRESCIA 4-0

MILAN (4-3-1-2): Jungdal; Bosisio, Tahar, Michelis, Oddi (18’st Galardi); Sala, Frigerio, Mionić (29’st Robotti); Maldini (14’st Tonin); Colombo (14’st Capanni), Capone (36’st Haidara). A disp.: Moleri, Paloschi; Merletti; Olzer; Pecorino. All.: Giunti.

BRESCIA (4-3-3): Abbrandini; Nolaschi (36’st Bui), Magri, Capoferri, Airoldi (1’st Danesi); Marazzi, Torchio, Bertoni; Ruocco (36’st Lussignoli), Ghezzi, Torregrossa (15’st Barazzetta). A disp.: Rovelli; Maccherini; Lombardi; Del Barba. All.: Pavesi.

Arbitro: Luciani di Roma 1.

Gol: 21′ Capone (M), 26′ e 29′ Colombo (M), 19’st Capanni (M), 32’st rig. Tonin (M).

Ammoniti: 11′ Bertoni (B), 35’st Barazzetta (B).

