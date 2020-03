Ibrahimovic a C’è Posta per Te: regali e parole struggenti per un tifoso

NEWS MILAN – Sorpresa di Zlatan Ibrahimovic ad un ragazzo che, dopo aver perso molto presto i genitori, ha fatto da padre al fratello minore. L’attaccante svedese è stato il grande protagonista dell’8^ puntata di ‘C’è Posta per Te’, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ibra ha fatto una bellissima sorpresa a Francesco, tifoso del Milan.

Il gancio è stato il fratello minore Gian Marco, che attraverso Maria ha raccontato una storia toccante. I due fratelli napoletani hanno perso prima la madre e poi il padre quando erano piccolissimi, 12 e 10 anni. Dopo qualche anno con la zia materna, i due ragazzini sono rimasti soli. E Francesco ha fatto da padre al fratello minore. Che ha voluto sdebitarsi, quindi, con questa sorpresa.

“Ti voglio dire che sei una grande persona, con un grande cuore – ha detto Zlatan a Francesco -. Sono papà di due figli e so che non è facile. Sei diventato uomo giovane, ti sei preso le responsabilità non solo di te stesso, ma anche di tuo fratello. Hai avuto grande coraggio e una forza incredibile, sei veramente un campione, un esempio di vita per tutti quanti. Porta questa forza avanti e questo grande cuore”.

Poi Zlatan ha distribuito i regali: un pallone rossonero, una sciarpa, la sua maglia. E poi ha concluso: “Abbiamo una cosa in comune, la passione per gli orologi. Ti passo un orologio che mi porta fortuna così ti ricordi di questo bel momento. Sarò tuo fan per sempre”. Intanto, di Ibra ha parlato ieri Stefano Pioli: ecco cosa ha detto>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android