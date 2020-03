Milan-Genoa, Pioli: “Allenare Ibrahimovic è stimolante per me e per i compagni”

VERSO MILAN-GENOA – Giornata di vigilia di campionato per il Milan che domani tornerà in campo a San Siro contro il Genoa alle ore 15.00. Queste le parole di Stefano Pioli a Milan TV su Zlatan Ibrahimovic: “Allenare Zlatan è motivo per me di stimolo e soddisfazione. Lo è per me e per tutti i suoi compagni, ha una fame incredibile. Vuole vincere e fa tutto con l’addizione per vincere ed eccellere. Dobbiamo fare qualcosa di significativo e costruire qualcosa per il futuro. Dobbiamo farlo con la mentalità che Zlatan mette in campo tutti i giorni e la sto vedendo in tutti”, ha dichiarato il tecnico emiliano. Questa, invece, l’intervista integrale di Pioli>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android