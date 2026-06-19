NBA Europe, il rapporto con Gerry Cardinale e la passione per il Milan: l'intervista all'ex cestista italiano Danilo Gallinari
Gallinari torna ad allenarsi: non sbaglia un tiro a canestro | VIDEO
Avanza il progetto NBA Europe e Gerry Cardinale prova ad inserire nell'organigramma del Milan la presenza di Danilo Gallinari. Intervistato dai colleghi della 'Gazzetta dello Sport', l'ex cestista ha rivelato un suo possibile ruolo nel nuovo business in cui vorrebbe lanciarsi RedBird. Direttamente da Miami con una magliatta di Luka Modric addosso, il classe 1988 si è aperto anche sul suo rapporto con il proprietario del club rossonero e sulla sua fede per il Diavolo.
Milan, ma cos'è il progetto NBA Europe?NBA Europe nasce con l'obiettivo di trasformare radicalmente il sistema basket europeo. L’idea è quella di creare una lega basata su franchigie, con forti ricavi da diritti televisivi, sponsor e intrattenimento. L’ingresso non sarà alla portata di tutti: il costo per ottenere una licenza potrebbe oscillare tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro. Un investimento importante, pensato per generare valore nel lungo periodo. In questo senso, il Milan sta studiando una collaborazione strategica con l'Olimpia Milano e sta lavorando al progetto Arena San Donato.
Milan, l'intervista a Danilo GallinariGallinari ha iniziato l'intervista parlando proprio del suo possibile ruolo al fianco di Cardinale nel progetto NBA Europe.
“Se dovesse nascere il progetto NBA Europe potrei avere un ruolo. Ne stiamo parlando e sto seguendo tutta la situazione insieme a RedBird e Gerry Cardinale. Proprio grazie alla NBA sono entrato in contatto con loro. RedBird è tra le realtà interessate a portare una franchigia di NBA Europe a Milano. Da mesi cerco di capire come potrei essere coinvolto in questa avventura, che trovo bellissima. Il mio ruolo è ancora tutto da definire. Di sicuro mi piacerebbe essere qualcosa in più di un semplice investitore passivo. Vorrei che la mia voce venisse ascoltata. Un ruolo attivo ma a distanza? Bisognerebbe trovare una soluzione di questo tipo per permettermi di aiutare. La mia famiglia e la mia vita ormai sono a Miami. Infatti, non prevedo di tornare a vivere in Italia”.
Il giudizio su Cardinale e la fine del modello BerlusconiL'ex cestista si è espresso positivamente su Gerry Cardinale, spiegando come un modello "alla Berlusconi" non sia più replicabile in Italia.
“Cardinale mi ha fatto una buona impressione. Ha un curriculum che merita solo complimenti. Il vecchio modello di Berlusconi, con un proprietario che perdeva 100 milioni di euro ogni anno per la squadra, oggi non esiste più”.
La magia di Modric e la stagione del MilanGallinari ha chiuso elogiando Modric e esprimendo la propria amarezza per la mancata qualificazione in Champions League del Milan.
“Modric? Ogni suo tocco di palla valeva il prezzo del biglietto. La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha tolto un po' di spinta ai progetti futuri del club. Inoltre, mia moglie è sarda. Perdere in quel modo all'ultima giornata in casa contro il Cagliari, per me, è stato quasi come perdere un derby”.
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