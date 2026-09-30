Filippo Galli, storico ex calciatore del Milan, ha voluto parlare di alcuni temi molto importanti in Casa Milan ai microfoni di TMW Radio. L'ex rossonero si è soffermato in particolare su Goncalo Ramos, Moreira e Jashari, 3 calciatori al centro del progetto rossonero.

Milan, le parole di Galli

"Spero che la cifra con cui è stato acquistato peserà molto. E' forte, ha bisogno di una squadra che giochi per lui. Oggi è lui che gioca per la squadra e non il contrario. Oggi se si vuole che sia più lucido e presente in area c'è bisogno che la squadra giochi diversamente, per lui."

Sul centravanti portoghese, Galli ha sottolineato l'importanza dell'investimento fatto dalla dirigenza rossonera, evidenziando la necessità di costruire una squadra in grado di esaltarne le caratteristiche fisiche e tecnico-tattiche:

Successivamente, Galli si è spostato a parlare del giovane Diego Moreira, classe 2004 arrivato in estate dallo Strasburgo per 50 milioni di euro. L'ex calciatore rossonero ha consigliato di provare ad usare il calciatore sulla fascia destra, ruolo ricoperto anche con la maglia della Nazionale e che rappresenterebbe una soluzione che potrebbe rivelarsi positiva:

"Si dovrà chiedere poi anche un certo impegno a livello difensivo. C'è bisogno del cross, ok, per arrivare al tiro.Se gioco con gli esterni col piede invertito mi aspetto anche più inserimenti, ma dipende cosa chiede il tecnico. Però Moreira mi sembra che a destra al Milan abbia fatto fatica in una partita. A sinistra invece è stato più convincente. Sarà Amorim a capire come farlo giocare".

In chiusura, Galli ha voluto parlare di Jashari. Secondo l'ex calciatore del Milan, il centrocampista svizzero sta trovando poco spazio anche grazi alla concorrenza in mediana, dove figurano due colossi: Modric e Rabiot.

"E' uno che non ha spazi per poterlo valutare. Li cè Modric, ma anche Rabiot. A me piaceva per le sue caratteristiche, ma c'è bisogno che gli si trovi spazio. C'è anche Camarda che non trova spazio, e così diversi altri. Poi magari quando le cose andranno meglio, sarà più facile per loro inserirsi"