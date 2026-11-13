Galli esalta Ramos: "Lavoro fondamentale e inosservato". Poi un dubbio su Tresoldi per il gioco di Amorim

Filippo Galli analizza i centravanti del Milan: perché Gonçalo Ramos è fondamentale, il prestito di Camarda e il nodo tattico ed economico su Tresoldi
Galli: "Credo in Amorim. Ramos? Sempre dalla sua parte. I tifosi del Milan devono capire che..." | Video PM
Filippo Galli, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da "Tuttosport" durante la presentazione del libro di Mauro Suma “Il Milan nel mondo”. Tra le tante considerazioni spazio anche all'attacco del Milan e in particolare alle difficoltà di questo inizio stagionale per Gonçalo Ramos. Ecco il suo pensiero:
"Sono un suo estimatore. Tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra".
Il lavoro oscuro di Gonçalo Ramos: l'esempio contro il GenoaIl lavoro dell'attaccante portoghese è importantissimo: ricordiamo che i due gol contro il Genoa nascono grazie a due sue giocate. Sulla rete di Cisse l'attaccante rossonero taglia sul primo palo lasciando liberissimo il trequartista al centro dell'area di rigore. Sul gol di Pulisic Ramos pensa alla squadra, non tira e trova l'assist perfetto per il suo compagno di reparto.
Il parere di Galli su Tresoldi e la richiesta del BrugesA gennaio il Milan dovrebbe cedere in prestito Francesco Camarda: servirà, quindi, un'altra prima punta e si continua a parlare di Tresoldi, classe 2004 del Bruges. Ecco il parere di Filippo Galli in merito:
"È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim".
Un'operazione comunque difficile visto che la richiesta del club belga potrebbe partire dai 60 milioni di euro: servirebbe uno sforzo molto importante per chiudere il colpo già a gennaio. Tresoldi ha segnato fino a questo momento 8 gol in campionato e 5 in Champions League.
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