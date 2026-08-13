In casa Milan il cambio di rotta tattico e societario continua a far discutere a gettare acqua sul fuoco e Filippo Galli, colonna della storia rossonera, attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport ha tracciato un quadro sulle reali ambizioni legate al tricolore per la stagione che sta arrivando.

Milan, Galli: "Difficile pensare..."

"Difficile pensare allo scudetto con tutti gli stravolgimenti fatti: è cambiato l’allenatore, la squadra è in costruzione ed è stato stravolto il pensiero di gioco. Se con Allegri era più pragmatico, ora si punta più sul dominio. Per metterlo in pratica servono tempo e qualche rinforzo perché certi cambi di filosofia necessitano di un determinato mercato».

Secondo Galli la profonda trasformazione in atto richiede pazienza e non consente di mettere subito il tricolore in cima alla lista degli obiettivi concreti. Il passaggio da un'impostazione tattica all'altra rappresenta la vera incognita:

Entrando nel dettaglio, l'ex difensore rossonero ha parlato dei buchi che la dirigenza dovrebbe colmare prima della fine della sessione di mercato. Servirebbe infatti un centrocampista totale in grado di garantire equilibrio e un esterno a tutta fascia, abile sia spingere che rientrare:

«A mio parere occorrono un centrocampista che sappia fare le due fasi e un esterno, a destra o a sinistra, anche in questo caso abile nella doppia fase: se vuoi essere dominante, e quindi lasciarti una porzione ampia di campo alle spalle, c’è bisogno di calciatori capaci anche di difendere. Mi spiace anche aver visto elementi di disturbo da parte di chi non è ancora rientrato: sono cose che non trasmettono serenità».