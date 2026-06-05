Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
Un messaggio ben chiaro che sembra fotografare perfettamente la situazione di chi, dopo l'attuale stagione deludente e i tanti cambiamenti in società, preferisce abbandonare la nave guardando altrove.
Il caso Rabiot—
Uno dei nomi più caldi in uscita sembra essere proprio quello legato ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato in rossonero nell'estate del 2025, aveva rinunciato alla Premier League per approdare a Milano. La volontà del francese, poi, era ben chiara: riportare il Milan nell'Europa che conta. Il verdetto, però, non è stato questo.
Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli, le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Rabiot avrebbe dato la sua totale apertura a Massimiliano Allegri per un trasferimento alla corte del Napoli. Una mossa che, oltre a far ritrovare il proprio mentore al francese, andrebbe a ritrovare anche la tanto ambita Champions League, cosa che a Milano è sfuggita all'ultima giornata.
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