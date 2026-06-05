Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha voluto lanciare una vera e propria stoccata ad alcuni big della rosa rossonera...

Aria di rivoluzione i e tensioni a Casa Milan. Intervenuto durante il 'Festival della Serie A', l'ex bandiera del Milan Filippo Galli ha voluto lanciare una stoccata durissima ai microfoni di SportItalia, commentando i rumors sui possibili addii di Leao, Modric e Adrien Rabiot.