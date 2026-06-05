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Milan, Galli: “Addii pesanti? Vuol dire che l’attaccamento non era così forte come dicevano”

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Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha voluto lanciare una vera e propria stoccata ad alcuni big della rosa rossonera...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Aria di rivoluzione i e tensioni a Casa Milan. Intervenuto durante il 'Festival della Serie A', l'ex bandiera del Milan Filippo Galli ha voluto lanciare una stoccata durissima ai microfoni di SportItalia, commentando i rumors sui possibili addii di Leao, Modric e Adrien Rabiot.

Milan, la stoccata di Galli ai big rossoneri

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Rischio di addii pesanti questa estate? Beh, mi spiace. Allora vuol dire che non era così forte l'attaccamento ai colori rossoneri, perché se si dà sempre la colpa agli altri delle cose che non vanno è troppo comodo, insomma."

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Un messaggio ben chiaro che sembra fotografare perfettamente la situazione di chi, dopo l'attuale stagione deludente e i tanti cambiamenti in società, preferisce abbandonare la nave guardando altrove.

Il caso Rabiot

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Uno dei nomi più caldi in uscita sembra essere proprio quello legato ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato in rossonero nell'estate del 2025, aveva rinunciato alla Premier League per approdare a Milano. La volontà del francese, poi, era ben chiara: riportare il Milan nell'Europa che conta. Il verdetto, però, non è stato questo.

Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli, le cose potrebbero cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Rabiot avrebbe dato la sua totale apertura a Massimiliano Allegri per un trasferimento alla corte del Napoli. Una mossa che, oltre a far ritrovare il proprio mentore al francese, andrebbe a ritrovare anche la tanto ambita Champions League, cosa che a Milano è sfuggita all'ultima giornata.

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