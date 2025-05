Milan, Galderisi: “Deve andare sul sicuro e deve prendere Sarri”

Igli Tare sembrerebbe essere ormai a un passo dal Milan. Giuseppe Galderisi consiglia i rossoneri: vorrebbe Maurizio Sarri per il futuro

Igli Tare sembrerebbe essere ormai a un passo dal Milan . Potrebbe essere lui il nuovo direttore sportivo del club rossonero. I primi compiti potrebbero essere il nuovo allenatore. Poi tantissimi dubbi: tra rinnovi, possibili cessioni e colpi in entrata dal mercato. Giuseppe Galderisi , allenatore di calcio ed ex calciatore, ne ha parlato a TMW Radio. Ecco il suo pensiero su Maurizio Sarri .

Galderisi: "Impazzisco che uno come Sarri non sia nel campionato. Il Milan deve ..."

"Impazzisco che uno come Sarri non sia nel campionato italiano. Non può permettersi il Milan di andare su un giovane o tentare un'altra scommessa. Deve andare sul sicuro e deve prendere Sarri".