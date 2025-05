Milan, che la dirigenza pensi con la testa di Tare. Basta compromessi, serve...

Intanto, iniziano a diffondersi le prime "liste della spesa". Il Milan ha il vitale bisogno di rinforzarsi, pregando che nessuno dei top venga ceduto alla prima grande offerta. C'è una difesa da rivoluzionare, un centrocampo da rafforzare con muscoli e quantità e un attacco da appesantire. Non sono un caso, difatti. i nomi di Gila , Lucca , Ndoye e Milinkovic-Savic , profili già affermati che, in un contesto sano, possono fare la differenza. Non c'è da dimenticare, inoltre, che il Milan avrà una stagione dagli impegni contati: l'esclusione dalle coppe europee può diventare un fattore positivo se pensato con ambizione e strategia.

Un allenatore con idee giuste, un mercato funzionale (non per forza ricco) e un ambiente da disinfestare. Il Milan deve ripartire con il passo giusto, ma è inevitabile che le scelte che verranno fatte da qui a fine agosto diranno molto sulle reali ambizioni della società rossonera. Si vorrà tornare in alto? Lo scopriremo tra non molto.