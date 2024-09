Milan, Caressa: “Gabbia, una cosa è sottovalutata. Pulisic? Fonseca …”

Su Pulisic

"E’ un giocatore che può essere sicuramente decisivo lì davanti, però Fonseca ha capito che è uno di quelli che non torna, e quindi va sostenuto. Nel derby è stato sostenuto con un 4-4-2 molto spinto, ma non so se questo sviluppo potrà durare per tutto il campionato ed essere sostenibile in tutte le partite. Credo che sarà più facile uno sviluppo con 3 centrocampisti e che Musah ritroverà un po’ di spazio". LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez torna 'treno' e lancia segnali: ora sta alla dirigenza