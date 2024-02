Milan, Gabbia: “Doveroso provare a vincere l’Europa League”

Sulla possibilità di vincere l'Europa League: "Quando si gioca in una società come il Milan c'è sempre la voglia di dare tutto e raggiungere la vittoria. È doveroso e noi come gruppo abbiamo questa volontà di andare fino in fondonelle competizioni a cui partecipiamo".

Sui tanti gol subiti: "Ogni rete presa ha una storia a sé. Ieri col Rennes ci sono arrivati due rigori abbastanza casuali. Loro sono partiti molto forte e all'arrembaggio ed erano in tanti in attacco. Ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare più uniti e coesi cercando di sacrificarci di più. Ma lo sappiamo e cercheremo di metterlo in atto già nella prossima partita per fare meglio e portare a casa una vittoria".

Sull'Atalanta: "Siamo concentrati. Vedo una squadra viva e con un'anima forte, che ha voglia di far bene e dare sempre tutto. L'Atalanta è un test importante per il campionato e per noi, non solo una prova fondamentale per la fase difensiva. È una gara importante per il Milan".

Sul suo rendimento dal ritorno: "In parecchie stagioni sono stato protagonista del Milan e mi sono sentito parte integrante di questa squadra. A volte ho giocato di più, a volte di meno anche a seconda delle scelte del mister. Quest'anno sono cresciuto e sono felice e sto cercando di fare del mio meglio per aiutare i compagni".

