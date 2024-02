Sorteggio Milan, Baresi: “Slavia Praga fisico”. Poi bacchetta Pioli

Sui problemi in difesa : " Bisogna fare tutti di più . Vuol dire che si arriva un attimo dopo, è la squadra che deve essere compatta. Siamo una squadra che crea molto e stiamo subendo troppo. Dobbiamo avere più attenzione . Il Milan riesce sempre a creare e possiamo fare male".

Poi Franco Baresi bacchetta Stefano Pioli, che non aveva inserito il Milan tra le favorite per la vittoria finale dell'Europa League. "Dobbiamo essere ambiziosi, sempre. Bisogna fare il massimo. Possiamo giocarcela con tutti. Bisogna lavorare e crederci. La squadra deve crescere in generale. Poi abbiamo giocatori che possono fare male. Bisogna essere compatti e più uniti. Speriamo rientrino presto tutti gli infortunati, così l'allenatore avrà maggiori possibilità di scelta".