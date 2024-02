Europa League – I sorteggi degli ottavi: è andata bene al Milan | PM NEWS

Quando si giocano gli ottavi di Europa League

L’andata è prevista per il 7 marzo, mentre il ritorno una settimana dopo, il 14 marzo. Le vincenti degli otto confronti accederanno ai quarti di finale, con il sorteggio per quel turno e le semifinali in programma il 15 marzo. I perdenti saranno invece fuori dalle competizioni europee 2023/24. Il Milan, che ai Playoff ha superato il Rennes, giocherà la prima partita a San Siro in quanto le squadre teste di serie, vale a dire le formazioni che hanno vinto il girone di Europa League, giocheranno il ritorno in casa.