Europa League – Milan, ecco lo Slavia Praga: punti forti della squadra ceca

Milan, ecco i pericoli maggiori dello Slavia Praga

Uno dei giocatori più talentuosi nella fila dello Slavia Praga è Christos Zafeiris, mezzala dotata di forza fisica, elasticità, qualità, inserimento e potenza. Nella stagione in corso il centrocampista greco ha segnato 1 gol in Europa League con 2 assist. In campionato ha segnato 2 reti. L'uomo in più è Vaclav Jurecka, 29enne attaccante centrale che ha segnato 10 gol in campionato, 13 in stagione. Occhio anche a Mojmír Chytil, punta rapida e veloce, vanta 12 gol e quattro assist in 31 partite stagionali (dati transfermarkt). Come detto, lo Slavia Praga cerca spesso di essere aggressivo sulla palla. Per questo il Milan dovrà cercare di sfruttare questa sua caratteristica e cercare di colpire in attacco, con la velocità di Leao e non solo. Contro la Roma ha vinto la gara di ritorno del girone per 2-0 e resta una squadra assolutamente da non sottovalutare.