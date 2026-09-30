Il futuro di Kim Min-Jae potrebbe tornare ad essere in Italia. Il difensore sudcoreano del Bayern Monaco, ed ex Napoli, è finito nuovamente al centro dei riflettori, con il Milan che starebbe monitorando la sua attenzione in vista della sessione invernale di gennaio.

Milan, Kim in rossonero?

A parlare del possibile intorno nel Belpaese ci ha pensatogiornalista vicino ai colori del Napoli. intervenuto ai microfoni diSecondo il giornalista, ci sarebbe la possibilità concreta di rivederein Serie A.

Proprio in quest'ottica, il trasferimento in rossonero alla corte di Amorim sta prendendo sempre più quota. il giornalista, però, ha lanciato un vero e proprio appello al Napoli, chiedendosi se il direttore sportivo Manna non possa provare a riportare il centrale a Castelvolturno.

“C’è una notizia delle ultime ore: c’è grande possibilità che Kim torni a giocare in Italia, in Serie A e potrebbe tornare al Milan.Mi chiedo: ma non si può fare in modo che Manna riporti Kim al Napoli?”. De Maggio ha poi ricordato il rendimento del sudcoreano durante la sua esperienza in azzurro: “Ha già giocato e vinto al Napoli, è fortissimo. Non puoi prenderlo?”.

Il centrale, infatti, conosce molto bene il nostro campionato, e soprattutto l'ambiente era azzurro: il sudcoreano ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 22-23, diventando uno dei protagonisti della squadra. arrivato dalla Turchia, il difensore s' impose molto rapidamente al centro della difesa grazie le sue caratteristiche fisiche.

Dopo un solo anno in Italia, Kim si trasferì in Germania: il suo contratto con i bavaresi è in scadenza nel 2028 e avrebbe intenzione di prolungarlo. La situazione, però, potrebbe cambiare qualora il calciatore decidesse di cercare maggiore continuità. Kim, infatti, non è un titolare inamovibile e, in questa stagione, ha collezionato solamente 3 presenze e un'ammonizione.