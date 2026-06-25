Il nuovo organigramma del Milan e Zlatan Ibrahimovic nelle vesti da dirigente: l'intervista all'ex centrocampista rossonero Diego Fuser

Matteo Chini
- Milano
Milan, Ibrahimovic incanta tutti sulla spiaggia: giocate da fuoriclasse (screen Gazzetta.it)

Milan, Ibrahimovic incanta tutti sulla spiaggia: giocate da fuoriclasse

Intervistato dal 'Corriere della Sera Milano', Diego Fuser si è espresso sulla struttura sportiva disegnata da Gerry Cardinale e sul nuovo ruolo da dirigente di Zlatan Ibrahimovic. L'ex centrocampista di Serie A, che ha vestito anche la maglia del Milan nella stagione 1989/90 si è mostrato fiducioso sull'organigramma societario, mentre ha espresso qualche dubbio in più sull'ex calciatore svedese oggi Senior Advisor di RedBird.

Fuser su Ibrahimovic e il nuovo organigramma del Milan

"Uno prova a fare una cosa giusta per il bene del club. Mi auguro sia la formula giusta per i rossoneri per poter fare bene. Porta delle novità. Se funzionerà, tanto di cappello. Zlatan Ibrahimovic? Lui è stato un grande giocatore, ma quando si diventa dirigenti cambiano delle dinamiche, bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire".
Diego Fuser, ex Milan

Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?

A livello ufficiale, Ibrahimovic è il Senior Advisor di Redbird. L'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del Milan, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini.L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.

Il nuovo assetto societario del Milan

Il nuovo assetto societario del Milan poggerà su un comitato composto da otto figure chiave:
  • Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo
  • Ruben Amorim: allenatore
  • Massimo Calvelli: amministratore delegato
  • Hendrik Almstadt: direttore del player trading
  • Bobby Gardiner: director of Football intelligence
  • Donato Lomonte: capo scout
  • David Castelblanco: partner RedBird
  • Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno

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