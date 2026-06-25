Intervistato dal 'Corriere della Sera Milano', Diego Fuser si è espresso sulla struttura sportiva disegnata da Gerry Cardinale e sul nuovo ruolo da dirigente di Zlatan Ibrahimovic. L'ex centrocampista di Serie A, che ha vestito anche la maglia del Milan nella stagione 1989/90 si è mostrato fiducioso sull'organigramma societario, mentre ha espresso qualche dubbio in più sull'ex calciatore svedese oggi Senior Advisor di RedBird.

Fuser su Ibrahimovic e il nuovo organigramma del Milan

"Uno prova a fare una cosa giusta per il bene del club. Mi auguro sia la formula giusta per i rossoneri per poter fare bene. Porta delle novità. Se funzionerà, tanto di cappello. Zlatan Ibrahimovic? Lui è stato un grande giocatore, ma quando si diventa dirigenti cambiano delle dinamiche, bisogna capire se avrà voglia di adattarsi, fare tesoro degli errori commessi e ripartire".

Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?

Il nuovo assetto societario del Milan

Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo

proprietario e responsabile operativo Ruben Amorim: allenatore

allenatore Massimo Calvelli: amministratore delegato

amministratore delegato Hendrik Almstadt: direttore del player trading

direttore del player trading Bobby Gardiner: director of Football intelligence

director of Football intelligence Donato Lomonte: capo scout

capo scout David Castelblanco: partner RedBird

partner RedBird Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno

A livello ufficiale,è ilL'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto aL'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta die di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo: una sliding doors indimenticabile per il popolo rossonero.Il nuovo assetto societario delpoggerà su un comitato composto da otto figure chiave: