Intervenuto a margine del Gran Galà del Calcio, Gabriele Bracaglia, giocatore del Frosinone, ha voluto spendere alcune parole sulla sfida contro il Milan
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Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Frosinone, in programma domenica pomeriggio alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro e valida per il dodicesimo turno di Serie A. In vista della trasferta milanese, Gabriele Brancaglia ha voluto spendere alcune parole sulla difficoltà della sfida a margine del Gran Galà del Calcio.
Milan, le parole di BracagliaIl difensore ha voluto sottolineare come la preparazione della partita non sarà diversa rispetto alle altre solamente perchè l'avversario è più grande. Il Milan è importante, ma l'obiettivo, secondo Bracaglia, è quello di esprimere la propria identità anche davanti al pubblico rossonero:
«Sicuramente è una squadra importante come le altre che abbiamo affrontato. A San Siro è bellissimo giocare. Però prepariamo questa partita come tutte le altre, andremo a giocarcela a viso aperto».
Bracaglia, inoltre, non sarà a disposizione per la sfida a causa di una squalifica da scontare. Una piccola defezione per il Frosinone, che dovrà rinunciare al difensore in una trasferta più che delicata
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