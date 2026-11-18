Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Frosinone, in programma domenica pomeriggio alle ore 18:00 presso lo stadio di San Siro e valida per il dodicesimo turno di Serie A. In vista della trasferta milanese, Gabriele Brancaglia ha voluto spendere alcune parole sulla difficoltà della sfida a margine del Gran Galà del Calcio.

Milan, le parole di Bracaglia

«Sicuramente è una squadra importante come le altre che abbiamo affrontato. A San Siro è bellissimo giocare. Però prepariamo questa partita come tutte le altre, andremo a giocarcela a viso aperto».

Il difensore ha voluto sottolineare come la preparazione della partita non sarà diversa rispetto alle altre solamente perchè l'avversario è più grande. Ilè importante, ma l'obiettivo, secondo Bracaglia, è quello di esprimere la propria identità anche davanti al pubblico rossonero:

Bracaglia, inoltre, non sarà a disposizione per la sfida a causa di una squalifica da scontare. Una piccola defezione per il Frosinone, che dovrà rinunciare al difensore in una trasferta più che delicata