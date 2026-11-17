Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. La sessione invernale di mercato Sis ta ormai avvicinando, e il club non vuole farsi trovare impreparato. Nelle ultime ore è ritornato di moda il nome di Cambiaso, calciatore della Juventus, ma non è tutto. Spuntano le idee legate a Fernandes e Perez. Sul fronte uscite, invece, spicca il nome di Estupinan.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1. Idea Cambiaso?

2. Le ultime su Endrick

3. Addio ad Estupinan vicino?

4. Visionato da vicino

Il Milan avrebbe messo nel mirinoin vista del mercato di gennaio. L'esterno classe 200 della Juventus, reduce da un periodo alquanto complicato a causa di diversi infortuni, potrebbe lasciare Torino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. A piacere alla dirigenza, oltre alla fisicità, è la sua duttilità: il giovane potrebbe giocare anche al posto di. Sul calciatore, però si registra anche l'interesse delIlnon molla, attaccante brasiliano classe 2006 del, che finora ha trovato pochissimo spazio alla corte di Mourinho.sarebbe pronto a fare un'offerta molto importante ai blancos già a gennaio:per la cessione a titolo definitivo, lasciando al Real il diciotto di recompra fissato a. Una formula che ricorda quella diLa Fiorentina pensa aper rinforzare la fascia sinistra in vista del mercato di Gennaio. Secondo diverse indiscrezioni,avrebbe proposto il calciatore alla. L'allenatore rossonero, inoltre, sarebbe disposto a lasciar partire l'ecuadoriano. L'ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.Ilcontinua a monitorare delle giovani promesse in giro per l'Europa, e questa volta i riflettori si sono fermati in Spagna, doverisiede, giovane centrocampista classe 2008. Secondo Moretto, gli osservatori rossoneri avrebbero visitato il giovane dal vivo diverse volte. Sul calciatore, che dispone di una clausola rescissoria, ci sarebbero anche Betis e Brentford.