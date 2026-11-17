Dal possibile addio di Estupinan alle ultime su Cambiaso e Bruno Fernandes: ecco le notizie migliori della giornata di oggi in chiave Milan
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Giornata carica di notizie per il Milan di Amorim. La sessione invernale di mercato Sis ta ormai avvicinando, e il club non vuole farsi trovare impreparato. Nelle ultime ore è ritornato di moda il nome di Cambiaso, calciatore della Juventus, ma non è tutto. Spuntano le idee legate a Fernandes e Perez. Sul fronte uscite, invece, spicca il nome di Estupinan.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1. Idea Cambiaso?Il Milan avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso in vista del mercato di gennaio. L'esterno classe 200 della Juventus, reduce da un periodo alquanto complicato a causa di diversi infortuni, potrebbe lasciare Torino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. A piacere alla dirigenza, oltre alla fisicità, è la sua duttilità: il giovane potrebbe giocare anche al posto di Saelemaekers e Chukwueze. Sul calciatore, però si registra anche l'interesse del Barcellona.
2. Le ultime su EndrickIl Milan non molla Endrick, attaccante brasiliano classe 2006 del Real Madrid, che finora ha trovato pochissimo spazio alla corte di Mourinho. Gerry Cardinale sarebbe pronto a fare un'offerta molto importante ai blancos già a gennaio: ben 60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, lasciando al Real il diciotto di recompra fissato a 80 milioni di euro. Una formula che ricorda quella di Nico Paz con il Como.
3. Addio ad Estupinan vicino?La Fiorentina pensa a Pervis Estupinan per rinforzare la fascia sinistra in vista del mercato di Gennaio. Secondo diverse indiscrezioni, Jorge Mendes avrebbe proposto il calciatore alla Fiorentina di Paratici. L'allenatore rossonero Rúben Amorim, inoltre, sarebbe disposto a lasciar partire l'ecuadoriano. L'ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.
4. Visionato da vicinoIl Milan continua a monitorare delle giovani promesse in giro per l'Europa, e questa volta i riflettori si sono fermati in Spagna, dove all'Oviedo risiede Enzo Perez, giovane centrocampista classe 2008. Secondo Moretto, gli osservatori rossoneri avrebbero visitato il giovane dal vivo diverse volte. Sul calciatore, che dispone di una clausola rescissoria, ci sarebbero anche Betis e Brentford.
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