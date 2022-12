Milan, Fikayo Tomori: “Sono focalizzato solo su questo momento”

Nella giornata di oggi Fikayo Tomori ha rilasciato diverse dichiarazioni e alcune anche ai canali del Milan ufficiali. Il difensore inglese, classe 1997, ha affrontato diverse tematiche, che vi invitiamo a leggere sul nostro sito. Ai canali ufficiali, invece, è rimasto concentrato sulla squadra e sul proprio momento personale, in vista del rientro in campo.

Ecco tutte le sue parole: "Sto bene, anche con la squadra ho un buon rapporto. Siamo eccitati per la prima partita, stiamo lavorando forte e bene. Spero che per il 4 di gennaio saremo pronti. Sono focalizzato su questo momento, siamo in un buon periodo. Quest'anno voglio crescere e vogliamo vincere un altro trofeo. Sapevamo che era difficile, ma faremo di tutto per farlo". Intanto la giornata di oggi è stata particolarmente ricca di notizia, scopri di più >>>