Milan-Feyenoord: “Cattiveria, grinta, qualità”. E Ibra parla dei tifosi

Milan-Verona 1-0 , una partita difficile, ma che comunque dà tre punti fondamentali ai rossoneri in chiave classifica. Il Diavolo si proietta verso la Champions League dove, martedì, dovrà vincere con almeno due gol di scarto se vorrà eliminare il Feyenoord senza passare dai supplementari. Nel post partita di San Siro, tanti giocatori (e non solo...) hanno parlato proprio della prossima sfida europea. Mike Maignan , ha parlato a 'Sky Sport'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sulla partita contro il Feyenoord di martedì sera.

"Dobbiamo mettere la grinta e la cattiveria che non avevamo. Dobbiamo mettere tutto sul campo per vincere questa partita ed avere il pubblico dalla nostra sarà perfetto". Parole molto significative come 'cattiveria' e 'mettere tutto sul campo'. Forse quello che è davvero mancato in Olanda. CI CREDONO ANCHE JOAO E SANTIAGO>>>