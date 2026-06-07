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Milan, Ferri: “Leao? Dalle sue parole vuole far ricadere le colpe ad altri”

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L'ex calciatore Giacomo Ferri , intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare di Rafael Leao e delle sue dichiarazioni sul Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il terremoto che ha colpito Casa Milan non intende fermarsi, e le ultime dichiarazioni di Rafael Leao ne sono la prova. Tra accuse di una gestione sbagliata e l'idea di sbarcare in Premier League, il numero 10 del Milan è finito nuovamente al centro dei riflettori. A parlarne è stato l'ex calciatore Giacomo Ferri.

Milan senti Ferri: "

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore non ha gradito i tempi e i modi di comunicazione scelti dal portoghese per esprimere il proprio malcontento sulla stagione appena conclusa, invitando il calciatore a fare un vero e proprio bagno di umiltà:

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"A me i giocatori che parlano dopo non mi sono mai piaciuti. lo personalmente quando avevo qualcosa da dire ad un allenatore glielo dicevo in faccia. Dalle sue parole comunque traspare la volontà di far ricadere le colpe principalmente sugli altri, mentre invece ci sono pure le sue responsabilità. Il problema nel Milan comunque è a monte, perché se in società già ci sono due persone ad avere visoni diverse, figurati quando saranno in quattro o cinque. La verità è che mai una squadra ha vinto con una società così divisa".

Rebus panchina, Slot o Glasner? "Serve chiarezza"

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Dopo le parole su Leao, l'ex calciatore si è voluto spostare a parlare di un altro tema delicato in Casa Milan: la panchina. Dopo l'esonero di Allegri, i rossoneri non hanno ancora trovato un degno erede, lasciando il posto ancora vacante. Ferri, ovviamente, ha voluto esprimere il proprio pensiero sui due nomi che stanno circolando in orbita rossonera: Slot e Glasner:

"Sinceramente non saprei dirti. Prima vorrei vedere dalla testa della società cosa succede. Quando i tasselli saranno messi al posto giusto si potrà ragionare sul tecnico, ma ad ora scegliere sarebbe complicato. Ad ogni modo devono muoversi in fretta, perché altrimenti i calciatori attenzionati sul mercato rifiuteranno di venire in un ambiente così".

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