L'ex calciatore Giacomo Ferri , intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha voluto parlare di Rafael Leao e delle sue dichiarazioni sul Milan...

Il terremoto che ha colpito Casa Milan non intende fermarsi, e le ultime dichiarazioni di Rafael Leao ne sono la prova. Tra accuse di una gestione sbagliata e l'idea di sbarcare in Premier League, il numero 10 del Milan è finito nuovamente al centro dei riflettori. A parlarne è stato l'ex calciatore Giacomo Ferri.