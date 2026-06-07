"A me i giocatori che parlano dopo non mi sono mai piaciuti. lo personalmente quando avevo qualcosa da dire ad un allenatore glielo dicevo in faccia. Dalle sue parole comunque traspare la volontà di far ricadere le colpe principalmente sugli altri, mentre invece ci sono pure le sue responsabilità. Il problema nel Milan comunque è a monte, perché se in società già ci sono due persone ad avere visoni diverse, figurati quando saranno in quattro o cinque. La verità è che mai una squadra ha vinto con una società così divisa".
Rebus panchina, Slot o Glasner? "Serve chiarezza"—
Dopo le parole su Leao, l'ex calciatore si è voluto spostare a parlare di un altro tema delicato in Casa Milan: la panchina. Dopo l'esonero di Allegri, i rossoneri non hanno ancora trovato un degno erede, lasciando il posto ancora vacante. Ferri, ovviamente, ha voluto esprimere il proprio pensiero sui due nomi che stanno circolando in orbita rossonera: Slot e Glasner:
"Sinceramente non saprei dirti. Prima vorrei vedere dalla testa della società cosa succede. Quando i tasselli saranno messi al posto giusto si potrà ragionare sul tecnico, ma ad ora scegliere sarebbe complicato. Ad ogni modo devono muoversi in fretta, perché altrimenti i calciatori attenzionati sul mercato rifiuteranno di venire in un ambiente così".
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