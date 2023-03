Milan femminile, Ganz: “Nel girone di ritorno stiamo facendo cose importanti”

Intervistato da 'calciomercato.com', Maurizio Ganz ha parlato della stagione in corso del Milan femminile. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossonero: "Direi che nel girone di ritorno stiamo facendo delle cose importanti. Ma abbiamo perso anche dei punti fondamentali: nella prima e nella seconda di campionato dove abbiamo dovuto recuperare e non era facile. Poi abbiamo sbagliato due partite: con il Como in cui vincevamo 3-1 e abbiamo perso una partita incredibile a Pomigliano. All’interno di un campionato dove si giocano 18 partite, se ne sbagli una o due sei già tagliato fuori, ma siamo in crescita. Speriamo, in questa poule scudetto, di riuscire a fare nelle ultime 7 partite delle grandi cose".