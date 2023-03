Milan, le prospettive di Ibrahimovic: cosa può dare in futuro?

Con la storia tra il Milan e Ibrahimovic che potrebbe continuare, andiamo ad approfondire l'importanza della sua permanenza in rossonero

Francesco Aliperta

Per capire quanto importante sia stato Zlatan Ibrahimovic per le sorti del Milan degli ultimi 13 anni, nel bene e nel male, basterebbe andare a rileggere i trofei che riportano la firma dello svedese. Tra gol unici ed assist incredibili, però, Zlatan ha acquisito un valore forse unico nello spogliatoio rossonero. La sua personalità ha aiutato i tanti giovani presenti nella rosa di Stefano Pioli, ed anche il suo ritorno in questa stagione ha elevato l'asticella d'attenzione per quanto riguarda gli allenamenti.

Non a caso, infatti, con la sua presenza il Milan sembrò tornare quello di qualche mese fa, portandosi 3 punti a casa con Torino, Monza ed Atalanta e qualificandosi ai quarti di finale di Champions League. Per questi motivi, come riportato da TMW, la dirigenza rossonera avrebbe proposto un ulteriore rinnovo annuale al contratto dell'attaccante svedese. Sul piatto vi sarebbero delle cifre abbastanza simili a quelle di un anno fa, quando Ibra firmò per 1.5 milioni di euro netti più bonus legati alle presenze in campo.

La Ibravalenza — A 41 anni, Ibrahimovic non potrebbe comunque dare quel contributo significativo in campo. L'attaccante non è più quello visto durante la sua prima avventura in rossonero, ma rispetto a quel periodo Zlatan sembra aver capito quanto il suo impatto possa pesare anche lontano dal prato verde di San Siro. Il discorso fatto subito dopo la vittoria contro il Sassuolo, quella che sancì lo scudetto 2021/22, resterà per sempre uno dei momenti più belli della sua carriera con la maglia del Milan. In quel caso fu proprio lo svedese a ringraziare i compagni, gli stessi che aveva potuto motivare ed entusiasmare durante ogni allenamento.

Rimane, dunque, un apporto notevole quello di Ibra, che potrebbe effettivamente continuare anche durante la prossima stagione. Difatti, il Milan si appresta a chiudere un'annata non troppo felice, anche se potrebbero esservi alcune modifiche in vista della doppia sfida di Champions contro il Napoli, e tutto sommato al di sotto le aspettative di una squadra con il tricolore cucito sul petto. Per questo motivo, con un Ibrahimovic in più i rossoneri potrebbero ripartire nuovamente carichi, alla ricerca di un riscatto che li deve vedere ancora protagonisti. Milan, ritorno alle origini: il 4-2-3-1 per scacciare i fantasmi