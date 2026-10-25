Intervenuta ai microfoni del Club, Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto spendere alcune parole dopo la vittoria contro la Ternana
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Il Milan Femminile torna in campo e rialza la la testa conquistando tre punti contro la Ternana. Le rossonere si impongono con un netto 3-0 portando a casa tre punti d'oro e ritrovando molta fiducia in vista dei prossimi match. Al termine della gara, l'allenatrice Suzanne Bakker ha voluto commentare la prestazione del diavolo, soffermandosi su quello che è stato l'andamento della partita.
Milan, parla BakkerL'allenatrice del diavolo ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per il risultato e per la capacità delle sue giocatrici di gestire la gara con un approccio perfetto in tutti i 90 minuti. Le rossonere, infatti, hanno indirizzato la sfida già nel primo tempo, trovando due reti per poi rientrare in campo alla ripresa:
«La cosa più importante è aver vinto e aver conquistato i tre punti. Abbiamo controllato la partita per tutti i 90′,abbiamo fatto due gol nel primo tempo e siamo scese bene in campo nella ripresa. Forse qualche problema nel secondo tempo prima di fare il terzo gol ma abbiamo giocato bene.
Spazio poi per alcuni complimenti riservando un pensiero molto particolare a Elisa Bonanomi protagonista del suo esordio in prima squadra.
Sono contenta della squadra e delle singole calciatrici come Elisa Bonanomi che ha fatto il suo esordio, spero che possa fare bene. Adesso giocheremo in Women’s Cup, dobbiamo giocare come oggi, ci prepareremo in settimana per la prossima partita».
La situazione del MilanCon la vittoria di oggi, il Milan femminile si porta a quota 6 punti, con un bilancio di due vittorie e due sconfitte. Le rossonero occupano attualmente il quarto posto in classifica, alle spalle di Inter, capolista, Roma e Como. La vittoria contro la Ternana rappresenta un risultato molto importante, mirato a ritrovare maggiore continuità per affrontare con maggiore serenità i prossimi.
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