Intervenuta ai microfoni del club prima di Como-Milan Femminile, l'allenatrice Suzanne Bakker ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni

Alessia Scataglini
- Milano
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gesto del Milan Femminile

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Parte quest'oggi la nuova stagione della Serie A Woman, e il Milan Femminile di Suzanne Bakker è pronta a fare il suo esordio in campionato: le rossoneri scenderanno in campo quest'oggi alle ore 18:00 in casa del Como per conquistare i primi tre punti dell'anno.

Milan femminile, parla Bakker

Non si tratta del primo confronto stagionale tra le due squadre perché, infatti, si sono già incrociate nel girone della Serie A Women's Cup, il torneo di apertura del calcio femminile italiano, in un match che ha visto vincere il Diavolo per 2-1. Tuttavia, la sfida di oggi si preannuncia diversa da quella precedente. Intervenuta ai canali ufficiali del club, l'allenatrice rossonera ha voluto rilasciare le prime dichiarazioni:
"Non vediamo l’ora di iniziare domani il nostro campionato di Serie A. Per noi è il momento di mettere in pratica tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane. Vogliamo giocare con coraggio, lottare su ogni pallone e vincere ogni duello. Scenderemo in campo come una squadra pronta a dare tutto l'una per l’altra, a restare unite in ogni momento della partita e a lottare per il nostro Club!"
Milan Femminile

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