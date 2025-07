Milan, Estupiñán raccontato da chi lo conosce: “Ha qualità importanti”

L'anno successivo, invece, passò all' Osasuna . Lì incontro Braulio Vazquez , direttore tecnico della squadra. Vazquez ha sottolineato il grande lavoro fatto con il calciatore per migliorare la sua fase difensiva, molto carente a inizio carriera. Adesso, dopo essere passato anche sotto le guide tecniche di Emery e De Zerbi, il giocatore è cresciuto molto da questo punto di vista.

Inoltre, ha raccontato un aneddoto simpatico: "Siamo nello spogliatoio dopo una sconfitta con la Real Sociedad e Pervis è disperato. Non si dà pace, non vuole andarsene. Così lo abbraccio e gli dico 'tanto peggio di così non puoi fare'. Lui quasi quasi mi manda a quel paese, poi mi abbraccia e usciamo ridendo. Da lì in poi è migliorato un sacco. Non penso sia un caso".