Donadoni: "San Siro non ci sarà più, mi fa tristezza. Al Milan manca continuità"

Le parole dell'ex rossonero Roberto Donadoni: "Ottima posizione in campionato ma manca continuità, pesano gli infortuni. San Siro è un monumento del calcio"
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, è stato ospite del "Milan Club Orgoglio Rossonero". A Sportitalia ha parlato della situazione attuale del Diavolo:
"Devo dire che la posizione in campionato è sicuramente una posizione buona, ottima direi. Forse ancora non ci si riesce a riconoscere completamente per il fatto che ci sono un po' queste situazioni altalenanti, quindi a volte si va incontro a delle performance di ottimo livello e poi magari c'è una ricaduta. Dunque questa mancanza di continuità forse è quello che ancora lascia un po' perplessi. Però mi auguro che in campionato continui ad esserci un andamento di questo tipo. È chiaro che è fondamentale anche avere la possibilità di avere tutti i giocatori a disposizione, questo vale per il Milan e vale per tutte le altre squadre. Del resto ormai oggi si gioca veramente molto, ci si allena poco e quindi ci si allena giocando. E questo ti porta inevitabilmente ad andare incontro a tanti infortuni e chi avrà la fortuna e la capacità di gestire al meglio questo andrà meglio. Poi è chiaro che le squadre che non hanno competizioni a livello europeo hanno dei vantaggi da questo punto di vista, però insomma bisogna sapersi adeguare e convivere con questa cosa e vedremo il futuro cosa ci riserverà".
Il ricordo di Silvio Berlusconi: "Ha precorso i tempi"Un ricordo anche per l'ex presidente del club Silvio Berlusconi:
"Credo che da parte mia non posso non essere fiero di aver avuto la possibilità di avere un presidente di questo tipo, Berlusconi. Io sono stato il primo acquisto che lui ha voluto e quindi questo mi lega ancor più fortemente a questi colori e credo che quello che lui ha fatto in quegli anni e quello che lui è riuscito a trasmettere sia qualcosa di unico. E credo che oggi sia veramente, non dico impossibile ma quasi, pensare che qualcuno si possa avvicinare. È stata una persona che da quel punto di vista lì ha precorso i tempi e quindi veramente noi tutti siamo molto riconoscenti".
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L'abbattimento di San Siro: "Mi mette tristezza, è un monumento"Sul nuovo stadio e il destino del "Meazza" che verrà abbattuto:
"Devo essere onesto e sincero, mi fa un po' di tristezza. Credo che lo stadio di San Siro sia uno stadio ormai riconoscibile e conosciuto in tutto il mondo. Quando si parla di calcio si parla di Italia e San Siro credo che sia un po' nella memoria di tutti. E il fatto che non ci sarà più questo monumento mi mette un po' di tristezza, però insomma i tempi sono questi e quindi bisogna sapersi adeguare".
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