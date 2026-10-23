Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'

Il Milan torna in campo ma cade contro il Bournemouth, incassando una sconfitta netta per 3-0. Una serata alquanto negativa per i rossoneri di Amorim, che hanno mostrato diverse fragilità soprattutto in fase difensiva. Sull'atteggiamento della retroguardia del diavolo si è espresso l'ex calciatore rossonero Alessandro Costacurta.

Milan, le parole di Costacurta

“Se vediamo l’immagine del rigore la cosa sorprendete è che sono 3 liberi in mezzo all’area. Sfortunato De Winter, ma è sorprendente che quando arriva la palla sono 3 contro uno. Anzi, sono quattro contro uno. È chiaro che poi sei stato sfortunato, ma è sorprendente. Siamo all’inizio. Sono saliti senza guardare gli uomini”.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex difensore della nazionale ha voluto evidenziare un grandissimo errore di posizionamento e di lettura da parte della squadra, sottolineando come i giocatori del club inglese si siano ritrovati in superiorità numerica all'interno dell'area di rigore: