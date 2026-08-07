Il derby di Milano regala sempre grandissime emozioni, ma ci sono momenti in cui il calcio va oltre la rivalità sul campo. Nel post partita di Milan-Inter, match terminato 1-1 grazie ai gol di Dimarco e Nkunku, il laterale nerazzurro ha voluto lasciare alcune dichiarazioni.

Milan, Dimarco ricorda Baresi

"Ci tenevo a fare le condoglianze a Franco Baresi. Ci ha lasciato una leggenda del calcio. Una persona che ha fatto la storia del calcio. Soprattutto era apprezzato dai tifosi del Milan e da tutti gli altri tifosi delle altre squadre. Ci tenevo a fare le condoglianze alla famiglia"

Nonostante la rivalità cittadina la stanchezza dopo una gara intensa, Dimarco ha voluto esprimere alcune parole di cordoglio nei confronti di Franco Baresi, storica bandiera del Milan scomparsa pochi giorni fa all'età di 66 anni, lasciando da parte per una volta la maglia e parlando a nome di tutta la squadra:

Le parole del calciatore dell'Inter confermano quanto l'eredità di Baresi vada ben oltre i confini rossoneri. In un clima ancora carico di forte commozione a Milano, l'ex dei cori e dell'affetto del pubblico per il grandissimo ed eterno capitano rossonero, il messaggio di Dimarco ricorda a tutti il vero valore dello sport: il rispetto sopra a tutto per un qualcuno che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio.